Капитан «Нефтчи» оценил шансы в противостоянии с тульским «Арсеналом»

Капитан азербайджанского «Нефтчи» Эмин Махмудов после ответного матча 1-го квалификационного раунда Лиги Европы с молдавской «Сперанцей» (6:0, первая игра – 3:0) рассказал о противостоянии с тульским «Арсеналом» в следующем раунде.

«С «Арсеналом» будет гораздо сложнее. Это уже другой уровень. Представитель чемпионата России — физически более сильная команда. В матчах с ними будет требоваться больше силовой игры. Надо сыграть агрессивнее. Надо быть уверенными в своих силах. У нас есть шанс, какая бы ни была разница между двумя национальными чемпионатами», — цитирует Махмудова Azerisport.

Первый матч между «Арсеналом» и «Нефтчи» состоится в Туле 25 июля, ответная игра пройдёт в Азербайджане 1 августа.