Месси отдыхает на эксклюзивном курорте, одна ночь на вилле стоит € 5,5 тыс.

Нападающий сборной Аргентины и «Барселоны» Лионель Месси во время межсезонья вместе с женой и детьми отдыхает на эксклюзивном курорте на острове в Карибском бассейне. Как сообщает Give me Sport, одна ночь на вилле на этом острове стоит около € 5,5 тыс.

На курорте есть собственный пляж с белым песком, а остров настолько уединён, что до него можно добраться только на лодке, а машин нет. Курорт имеет 40 красивых номеров и вилл прямо на пляже, откуда открывается красивый вид на море.

Фотографию можно посмотреть в «инстаграме» Лионеля Месси.

В минувшем сезоне 32-летний Месси стал лучшим бомбардиром испанского национального чемпионата, став автором 36 забитых мячей в 34 матчах. Кроме того аргентинец разделил первое-второе место в списке лучших ассистентов Примеры с полузащитником «Севильи» Пабло Сарабией. Оба футболиста отдали по 13 результативных передач.