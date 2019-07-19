«Зенит» отдал Мостового в аренду «Сочи»

«Зенит» на официальном сайте сообщил, что руководство клуба договорилось о переходе полузащитника Андрея Мостового в «Сочи» на правах аренды. Соглашение рассчитано до конца сезона-2019/20.

Мостовой — воспитанник московского футбола. Полузащитник два с половиной года перед выпуском провёл в «Локомотиве». В 2015-м играл за молодёжный состав «железнодорожников», после чего перешёл в команду Профессиональной футбольной лиги из подмосковного города Долгопрудный, затем выступал за «Химки».

Андрей присоединился к «Зениту» минувшей зимой. В 13 матчах за вторую команду сине-бело-голубых 21-летний футболист забил 5 мячей и отдал 2 результативные передачи. Летние сборы хавбек провёл с основным составом клуба из Санкт-Петербурга.