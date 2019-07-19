Эд Ширан спел на стадионе «Спартака» в футболке сборной России

Известный британский поп-музыкант Эд Ширан во время своего выступления на «Открытие Арене» исполнил одну из песен в футболке сборной России.
Фото доступно в «твиттере» «безмолвие созвездий».
Напомним, после четырёх сыгранных туров отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года сборная России занимает второе место в своей группе, набрав 9 очков. Команда начала отборочный турнир с поражения бельгийцам (1:3). После этого она поочерёдно обыграла Казахстан (4:0), Сан-Марино (9:0) и Кипр (1:0). Лидирует сборная Бельгии, не потерявшая в играх ни одного очка.
Свой следующий матч отборочного турнира Россия сыграет с Шотландией в Глазго на стадионе «Хэмпден Парк» 6 сентября. Завершит выступление в отборочном турнире команда Станислава Черчесова 19 ноября гостевой игрой с Сан-Марино.
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