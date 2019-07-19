Сборная России сыграет с Бельгией матч отбора Евро-2020 в Санкт-Петербурге

Отборочный матч чемпионата Европы 2020 года между сборными России и Бельгии состоится в Санкт-Петербурге 16 ноября на одноимённом стадионе, сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза. Встреча начнётся в 20:00 мск.
После игры в Санкт-Петербурге сборная России отправится в Сан-Марино, где 19 ноября она сыграет заключительный матч отборочного турнира с местной национальной командой.
После четырёх сыгранных туров подопечные Станислава Черчесова занимают второе место в своей группе, набрав 9 очков. Команда начала отборочный турнир с поражения бельгийцам (1:3). После этого она поочерёдно обыграла Казахстан (4:0), Сан-Марино (9:0) и Кипр (1:0).
Свой следующий матч отборочного турнира Россиия сыграет с Шотландией в Глазго на стадионе «Хэмпден Парк» 6 сентября.
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