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Форвард «Ньюкасла» промахнулся по пустым воротам на турнире в Китае

Форвард «Ньюкасла» промахнулся по пустым воротам на турнире в Китае
Футбол / Прочие турниры 0

В Шанхае (Китай) продолжается предсезонный турнир Asia Trophy by Premier League. В матче за третье место встречаются «Ньюкасл Юнайтед» и «Вест Хэм Юнайтед».

Датский форвард Элиас Соренсен имел отличную возможность открыть счёт, однако не сумел удачно подставить ногу после прострела и промахнулся по пустым воротам. Видео этого эпизода можно посмотреть на «Чемпионате».

В первом полуфинальном матче турнира «Ньюкасл» проиграл с разгромным счетом «Вулверхэмптону» — 0:4. Дубль в составе «волков» оформил Диогу Жота, также гол на свой счёт записал Морган Гиббз-Уайт. Последний гол в матче «Ньюкасл» забил в собственные ворота. В другом полуфинале «Манчестер Сити» не оставил шансов «Вест Хэм Юнайтед» — 4:1. Дубль оформил Рахим Стерлиг. Ещё по разу отличились Давид Сильва и Лукас Нмеча. Единственный забитый мяч лондонцев на счету Марка Ноубла.

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