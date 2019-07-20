Украинский музыкант раскритиковал Зинченко за поездки на рыбалку в Россию

Солист украинской хип-хоп группы «Танок на Майдані Конґо» (ТНМК) Александр Фоззи Сидоренко подверг критике соотечественников-футболистов, которые играют за российские клубы.
«Если бы только футболисты ехали. Но у нас такая большая пятая колонна. Мы хотя бы знаем, на кого работают и откуда получают деньги футболисты. Но я буду выбирать, как к ним относиться. Мне нравился Ордец, когда он ещё играл за сборную U20. Такой интересный игрок был — Ордец. Но теперь он не молодец. Всё зависит от того, как это продавать.
Зинченко, например, ездит то на рыбалку в Россию, то играет за «Уфу», и ему это прощается. А разве не было войны, когда Зинченко играл за «Уфу»? Они как дети, а взрослеют, когда карьеру завершат. Хотят играть за сборную — пусть попробуют приехать. Ордеца просто не будут вызывать. А Ракицкий — это наименьшая из проблем. Он хотя бы не держал руку на сердце», — приводит слова Сидоренко Sportarena.com.
- 20 июля 2019
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