Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ростов» — «Спартак». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Азар: в «Реале» мне нужна полная свобода, иначе я сяду на скамейку запасных

Азар: в «Реале» мне нужна полная свобода, иначе я сяду на скамейку запасных
Футбол / Англия 0

Бельгийский новичок «Реала» Эден Азар, перешедший в мадридский клуб из лондонского «Челси», поделился мнением, как нужно его использовать в новой команде.

«Я стараюсь играть с полной свободой. Иногда это сложно в футболе, но я из тех игроков, кто ошибается, если мне не предоставлять свободу, и из-за этого могу сесть на скамейку запасных. Мне нравится находиться справа, потом слева, иногда в центре… Я играю инстинктивно. Для меня футбол — это инстинкты. Я не продумываю каждое действие тщательно, через секунду уже принимаю решение», — приводит слова Азара Mundo Deportivo.

Бельгиец выступал за лондонский «Челси» с лета 2012 года. В минувшем сезоне Азар забил 21 гол и отдал 17 результативных передач в 52 матчах на клубном уровне.

Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент