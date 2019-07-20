Азар: в «Реале» мне нужна полная свобода, иначе я сяду на скамейку запасных

Бельгийский новичок «Реала» Эден Азар, перешедший в мадридский клуб из лондонского «Челси», поделился мнением, как нужно его использовать в новой команде.



«Я стараюсь играть с полной свободой. Иногда это сложно в футболе, но я из тех игроков, кто ошибается, если мне не предоставлять свободу, и из-за этого могу сесть на скамейку запасных. Мне нравится находиться справа, потом слева, иногда в центре… Я играю инстинктивно. Для меня футбол — это инстинкты. Я не продумываю каждое действие тщательно, через секунду уже принимаю решение», — приводит слова Азара Mundo Deportivo.



Бельгиец выступал за лондонский «Челси» с лета 2012 года. В минувшем сезоне Азар забил 21 гол и отдал 17 результативных передач в 52 матчах на клубном уровне.