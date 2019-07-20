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Журналистка показала условия жизни Кокорина и Мамаева в колонии

Журналистка показала условия жизни Кокорина и Мамаева в колонии
Футбол / РПЛ 0

Российская журналистка и телеведущая Ольга Скабеева показала, в каких условиях нападающий «Зенита» Александр Кокорин и бывший полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев отбывают сроки в колонии.

Вместе с футболистами в общежитии для правонарушителей живёт ещё 20 человек. Среди них — малолетний убийца, передовик швейного цеха и мошенник.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

В начале октября прошлого года Мамаев, Кокорин, его брат Кирилл, а также их друг Александр Протасовицкий участвовали в двух потасовках в Москве, в результате чего пострадало три человека. 8 мая Пресненский районный суд столицы приговорил братьев Кокориных к 1 году и 6 месяцам колонии общего режима. Мамаев и Протасовицкий получили сроки в 1 год и 5 месяцев.

Стало известно, когда Кокорин и Мамаев выйдут на свободу
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