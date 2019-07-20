Сигурдссон: у «Оренбурга» не было шансов, кроме концовки, когда спас Акинфеев

Полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон высказался о победе команды в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (2:1), в котором ему удалось отметиться голом.
«Со мной всё хорошо, удар по голове не был серьёзным. Я ещё получил удар и по колену. Но сейчас всё обошлось.
Мы провели сегодня хорошую игру. Соперник за нами не успевал. Будем и дальше внедрять смену флангами с Влашичем. В моменте с голом действительно мы с Николой и Чаловым сыграли очень классно, продемонстрировали высокий уровень. Это можно описать словом «качество».
Почему не можем победить уверенно? Многие команды играют против нас в обороне. У соперника не было шансов, кроме концовки, когда Игорь нас спас. Сколько бы забил таких голов на тренировке, как сегодня? Хороший вопрос. Я бы сказал, 9 из 10», — передаёт слова Сигурдссона корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
- 20 июля 2019
-
23:03
-
22:54
-
22:46
-
22:34
-
22:33
-
22:23
-
22:18
-
22:09
-
22:08
-
21:57
-
21:54
-
21:44
-
21:33
-
21:33
-
21:29
-
21:14
-
21:09
-
21:00
-
20:53
-
20:35
-
20:25
-
20:16
-
20:13
-
20:11
-
19:55
-
19:44
-
19:44
-
19:32
-
19:15
-
19:00
-
18:58
-
18:45
-
18:35
-
18:30
-
18:23