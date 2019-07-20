Сигурдссон: у «Оренбурга» не было шансов, кроме концовки, когда спас Акинфеев

Полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон высказался о победе команды в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (2:1), в котором ему удалось отметиться голом.



«Со мной всё хорошо, удар по голове не был серьёзным. Я ещё получил удар и по колену. Но сейчас всё обошлось.



Мы провели сегодня хорошую игру. Соперник за нами не успевал. Будем и дальше внедрять смену флангами с Влашичем. В моменте с голом действительно мы с Николой и Чаловым сыграли очень классно, продемонстрировали высокий уровень. Это можно описать словом «качество».



Почему не можем победить уверенно? Многие команды играют против нас в обороне. У соперника не было шансов, кроме концовки, когда Игорь нас спас. Сколько бы забил таких голов на тренировке, как сегодня? Хороший вопрос. Я бы сказал, 9 из 10», — передаёт слова Сигурдссона корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Акинфеев спас победу для ЦСКА. Сигурдссон забил супергол Никола Влашич «сделал разницу» в первой домашней игре красно-синих.