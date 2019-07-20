Акинфеев спас победу для ЦСКА. Сигурдссон забил супергол

* ЦСКА подготовил душевный проморолик к первому домашнему матчу нового сезона. По сюжету мальчик и девочка, болеющие за «армейцев», приходят на стадион и обращаются к генеральному директору клуба Роману Бабаеву с вопросом про Влашича: «А Никола дома?». И тот анонсирует появление хорватского полузащитника в стартовом составе.

* Виктор Гончаренко поменял после поражения в Самаре только одного центрального защитника. При этом на скамейке оказался не Виктор Васин, которого в эпизодах с голами переигрывал Александр Соболев, а Звонимир Шарлия. Вместо хорвата вышел Игорь Дивеев. Единственное изменение в составе «Оренбурга» было связано с появление в центре поля 25-летнего новичка Тимура Аюпова – сына экс-игрока «Локомотива» и «Динамо» Ансара Аюпова.

Васин действительно средний защитник. Но проблемы ЦСКА его добивают Виктор – не топовый центрдеф, но уровня РПЛ. Его пара с Шарлией – большая проблема для «армейцев».

* У ЦСКА сохранился почти тот же состав, что и в матче с «Крыльями Советов», но тактическая схема была другой. Гончаренко подстроился под систему соперника, которому весной проиграл дома с популярным в этом туре счётом 2:3. «Армейцы» играли 3-4-2-1, а фланги закрывали Марио Фернандес и Иван Обляков. Тренер красно-синих насытил среднюю линию.

* За первые полчаса ЦСКА ничего не создал. Хозяева действовали на доступных для «Оренбурга» скоростях, не хватало взаимодействия со стороны инсайдов «армейцев» Влашича и Арнора Сигурдссона с центрфорвардом Чаловым и фланговыми игроками. Фернандес с Обляковым не получали мяч на ход. Вообще в первом тайме из 12 кроссов в исполнении команды Гончаренко лишь один дошёл до адресата.



* Фаворит перевернул игру благодаря индивидуальному мастерству Влашича. Хорват реализовал первый же настоящий голевой момент «армейцев». Никола развернул защитника Виталия Шахова, словно дублёра из молодёжной команды, и здорово пробил в дальний угол. Открыв счёт, Влашич оригинально отпраздновал гол: что-то помешал в воображаемой чаше. Никола не только дома, он ещё умеет готовить вкусные блюда для болельщиков ЦСКА.

* Второй гол красно-синих – коллективный шедевр! Влашич умно сместился в зону правого инсайда и отдал тонкую передачу Фёдору Чалову. Нападающий тоже сыграл превосходно: первым касанием остановил мяч, а вторым забросил его в штрафную. Гол Сигурдссона ударом с лёта будет претендовать на звание лучшего в туре.

* «Оренбург» тоже реализовал первый голевой момент. Это был единственный удар в створ команды Владимира Федотова до перерыва. Похоже, игроки ЦСКА потеряли концентрацию. Влашич и Ильзат Ахметов проиграли подбор после углового, мяч заметался в штрафной, вдобавок гостям повезло с парой отскоков. У Акинфеева не было шансов отбить удар Никиты Малярова.

* Фернандеса в отличие от апрельского матча не удалили. Хотя в первом тайме был эпизод, который заставил испугаться игрока сборной России. Ведя борьбу за мяч, натурализованный бразилец случайно ударил рукой в лицо Сергею Терехову. Когда «армеец» услышал свисток, побежал к судье Евгению Турбину что-то доказывать, но тот даже жёлтую Марио не показал. Зато во втором тайме уже сам Фернандес эмоционально требовал удалить Аюпова за жёсткий подкат. Турбин ограничился предупреждением, так как полузащитник «Оренбурга» не поднимал ногу, стремясь выбить мяч. За этот эпизод жёлтую карточку получил Акинфеев – голкипер ЦСКА сказал судье что-то неприятное.

* Во втором тайме ЦСКА контролировал игру, за исключением концовки. До 90+3-й минуты гол Малярова оставался единственным ударом в створ ворот Акинфеева. «Армейцы» были эффективны в отборе на чужой половине поля, вынуждая соперника допускать большое количество брака. У «Оренбурга» не держался мяч. Если бы хозяева реализовали свои моменты (20 ударов за матч, пять в створ), то спокойнее завершили бы матч.

* На «ВЭБ Арене» состоялся дебют новичка «Оренбурга» 22-летнего нападающего Джоэля Фамейе. Кандидат в сборную Ганы перешёл за 150 тыс евро из брестского «Динамо», за которое забил 30 голов и сделал 12 голевых передач в 94 матчах. Фамейе вышел на поле на 79-й минуте, но никак себя не проявил. Центрфорвард Джордже Деспотович остался в этой игре без поддержки. «Оренбург» пока сильно страдает от потери Алексея Сутормина и Дениса Поповича. Тем не менее в компенсированное время Деспотович имел «стопроцентный» шанс сравнять счёт: ЦСКА спас блестящий сейв Акинфеева.