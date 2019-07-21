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«Урал» — «Ахмат»: составы команд на матч 2-го тура РПЛ

«Урал» — «Ахмат»: составы команд на матч 2-го тура РПЛ
Футбол / РПЛ 0

Тренерские штабы «Урала» и «Ахмата» определились с составами на матч 2-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Урал»: Годзюр, Ароян, Меркулов, Кулаков, Емельянов, Аугустыняк, Егорычев, Бумаль, Эль-Кабир, Ильин, Панюков.

Запасные: Баклов, Поляков, Магомадов, Фидлер, Щербаков, Димитров, Бавин, Погребняк, Юсупов.

«Ахмат»: Городов, Семёнов, Нижич, Уциев, Харин, Исмаэл, Бериша, Шиманьски, Швец, Иванов, Мбенге.

Запасные: Мелихов, Гудиев, Мусалов, Кадыров, Гащенков, Михаляк, Роши, Садулаев, Понсе, Митришев.

Матч «Урал» — «Ахмат» состоится сегодня, 21 июля, в Екатеринбурге на стадионе «Екатеринбург Арена», начало — в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию и текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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