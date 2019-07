Гацкан ушёл красиво. «Ростов» проводил ещё одну легенду

«Ростов» продолжает расставаться с ветеранами. После проводов Тимофея Калачева клуб красиво попрощался с Александром Гацканом.

Как провожали Гацкана

Последнему появлению полузащитника в желто-синей футболке на «Ростов-Арене» предшествовала символичная акция. На 84-й минуте матча (Гацкан играет под 84-м номером) болельщики зажгли фонарики своих мобильных телефонов, после чего стадион стал похож на большой планетарий с тысячами звёзд.

Подобный перфоманс — не редкость для Ростова. Местная арена регулярно озаряется усилиями присутствующих и их мобильников к 61-минуте игры (61 – код региона). Однако этот раз стал по-настоящему особенным. Спустя три минуты после проведения акции на поле вышел сам Гацкан, а ещё через четыре хозяева сравняли счет. Возможно, эти события не связаны между собой, но в тот вечер своеобразный символизм в них всё же хотелось найти.

Торжественная церемония прощания ФК «Ростов» с Александром Гацканом

После финального свистка капитан ростовчан получил кубок за заслуги перед клубом и удостоился аплодисментов. А затем, взяв на руки сына, отправился совершать круг почета по полю под песню The Show Must Go On группы Queen. Вскоре к нему присоединились самые удачливые фанаты желто-синих. Менее шустрых ловили стюарды и уводили с газона.

Фанаты «Ростова» и Александр Гацкан

Как только Александр вернул своего малыша на зрительское место, футболиста сразу же подняли на руки и стали качать. Потом донесли до южной трибуны, где Гацкана чествовал весь фанатский актив. Так для капитана закончился один из самых коротких, но зато самый запоминающийся матч в Ростове.

Фанаты «Ростова» качают Александра Гацкана

«Сейчас только позитивные эмоции, всё супер. Спасибо огромное болельщикам, руководству. Я всегда был рад играть за эту команду и отдал ей 11 лет. Могу только позитивно говорить про «Ростов». Жизнь продолжается, идём вперёд и надеемся, что дальше буду в футболе. Конечно, грустинка в голосе есть», — сказал после матча капитан ростовского клуба.

Легенда «Ростова» Александр Гацкан с сыном

Сколько Гацкан играл за «Ростов»

Ростовскому клубу полузащитник отдал 11 лет жизни. За это время он принял участие в 315 матчах жёлто-синих. Гацкан играл за «Ростов» в РПЛ, Кубке и Суперкубке России, Лиге чемпионов, Лиге Европы и даже в Первом дивизионе ПФЛ (ныне ФНЛ).

Примечательно, что «Спартак» стал символичным клубом в карьере уже бывшего капитана «Ростова». С красно-белых начался российский период полузащитника – на красно-белых закончился ростовский.

Что выиграл полузащитник, выступая за ростовский клуб

К сожалению, медали Гацкана совсем не отражают реальный уровень его успехов. В составе «Ростова» полузащитник выиграл лишь Первый дивизион (2008) и Кубок России (2013/2014). Однако в активе хавбека есть и серебро РФПЛ 2015/2016, которое могло обернуться золотом, если бы не два удивительных сейва Акинфеева в чемпионском матче с «Рубином». К достижениям Александра смело можно отнести и очень достойное двухматчевое противостояние с «МЮ» в 1/8 финала Лиги Европы, а также сенсационную победу над «Баварией» в Лиге чемпионов.

Чем запомнился капитан «Ростова»

Характерно, что в последнем матче Гацкана за «Ростов» его команда спаслась от поражения. Ведь Александр как раз все 11 лет в клубе был олицетворением борьбы и неуступчивости. Твёрдый характер вкупе с невероятной самоотдачей помогал полузащитнику добирать трудолюбием там, где не хватало таланта. Футболист всегда цементировал центр поля, уверенно шёл в самые опасные стыки и отчаянно боролся за мяч. Тем круче, что даже к 35 годам он сохранил свои навыки. В прошлом сезоне Гацкан вошел в топ-3 лучших футболистов РПЛ по количеству отборов в среднем за матч.

В течение ростовской карьеры хавбека неоднократно критиковали за обилие желтых и красных карточек. Футболиста называли чересчур грубым, а порой просто костоломом. Тем не менее к критике он относился спокойно. «Я жесткий, но не грубый», — говорил журналистам полузащитник. Похоже, в «Ростове» Гацкан считал карточки издержкой своей профессии, а не ошибкой.

Что дальше

Пока о своем будущем полузащитник предпочитает умалчивать. Гацкан лишь сообщил о том, что новости о его новом клубе появятся на следующей неделе. Известно, что казанский «Рубин» делал игроку предложение о переходе. Футбольный агент Алексей Сафонов прозрачно намекнул в «твиттере», что следующей остановкой в карьере опытного хавбека станет Самара.