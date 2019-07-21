«Реал» включился в борьбу за хавбека «Ромы» Дзаньоло

Мадридский «Реал» проявляет интерес к 20-летнему полузащитнику «Ромы» Николо Дзаньоло. Об этом сообщает Football Italia.



В прошлом сезоне мадридский клуб уже пытался подписать талантливого итальянца, но не сумел договориться с «Ромой». Однако после информации о скором уходе из клуба валлийца Гарета Бэйла «Реал» вновь готов рассмотреть кандидатуру Дзаньоло.



Римляне уже отказали «Милану», предлагавшему обменять хавбека на испанца Сусо. Фаворитом в борьбе за Дзаньоло назывался лондонский «Тоттенхэм Хотспур». Сообщалось, что футболист дал согласие на переход в английский клуб за за € 50 млн. Однако переговоры затягиваются, поскольку лондонцы хотят включить в сделку бельгийского защитника Тоби Алдервейрелда.



Дзаньоло перебрался в «Рому» год назад из «Интера», который включил его в сделку по переходу бельгийского полузащитника Раджи Найнгголана. Итальянский хавбек провёл 27 матчей в минувшем сезоне Серии А, отметившись четырьмя забитыми мячами и двумя результативными передачами.

20-летний хавбек «Ромы» Дзаньоло согласился на переход в «Тоттенхэм» за € 50 млн