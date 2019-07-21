«Манчестер Юнайтед» согласовал трансфер Магуйра за € 89 млн

Защитник «Лестер Сити» Гарри Магуайр перейдёт в «Манчестер Юнайтед», утверждает журналист Bleacher Report Дин Джонс.

«Манчестер Юнайтед» наконец-то согласился с условиями трансфера Магуайра за € 89 млн. Безумное количество денег, которое будет потрачено на него и Ван-Биссаку, но это было крайне необходимо», — написал Джонс в своём «твиттере».

Магуайр перешёл в «Лестер Сити» летом 2017 года из «Халл Сити». Сумма трансфера составила € 13,7 млн. В минувшем сезоне 26-летний защитник принял участие в 31 матче английской Премьер-лиги, в которых забил три гола. Контракт игрока с клубом действует до лета 2023 года.

«Манчестер Юнайтед» финишировал на шестом месте в Премьер-лиге и завоевал путёвку в Лигу Европы.