Кураньи: «ВТБ Арена» — один из самых красивых стадионов в России

Бывший нападающий «Динамо» Кевин Кураньи прокомментировал поражение бело-голубых в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги с «Рубином» (0:1), а также оценил новый стадион клуба «ВТБ Арену».
«Думаю, все не очень счастливы, потому что мы проиграли. Во втором тайме мы были в большинстве, и обычно ты должен побеждать при таком раскладе. Был момент в конце первого тайма, когда выходили три в одного, надо было забивать.
Я очень рад быть на стадионе, видеть старых друзей. Было здорово. Это один из самых красивых стадионов в России. Я был на стадионах чемпионата мира, но „Динамо“ — это нечто особенное для меня. Грустно, что этот стадион не был одним из стадионов ЧМ-2018, но сейчас он открылся, и на нём будет много хороших игр», — передаёт слова Кураньи корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Кураньи выступал за «Динамо» с 2010 по 2015 год. Всего за московский клуб он провёл 151 матч, забил 56 голов и отдал 24 результативные передачи.
- 21 июля 2019
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