Паршивлюк: было ощущение, что испортили праздник фанатам «Динамо»

Защитник московского «Динамо» Сергей Паршивлюк прокомментировал поражение своей команды в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги с казанским «Рубином» (0:1).
«В перерыве говорили, что будет ещё больше свободных зон, надо использовать фланги и команда всё равно будет отходить назад, не давать нам контролировать игру. Надо было больше создавать остроту. Было только два момента в конце у нас у Шуньича. Так сказать, не получалось.
Было ли ощущение, что испортили болельщикам праздник? Конечно. И себе, и болельщикам, и всем подряд. Омрачили день. Не игрой, а скорее результатом, потому что команда хотела выиграть и отдавала всё на поле. Великая поговорка играет всегда: «если не забиваешь ты, забивают тебе», — передаёт слова Паршивлюка корреспондент „Чемпионата“ Григорий Телингатер.
- 21 июля 2019
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