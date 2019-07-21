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Украинский футболист, отказавшийся играть в России, не прошёл в Верховную раду

Украинский футболист, отказавшийся играть в России, не прошёл в Верховную раду
Футбол / Прочие турниры 0

Бывший защитник львовских «Карпат» Артём Федецкий не сумел пройти в Верховную Раду Украины по 118-му округу, который включает в себя Пустомытовский район и часть Львова. Об этом сообщает социологическое агентство «Фама».

Согласно данным экзит-полов, Федецкий, набрав 11,6% голосов, занял лишь третье место на выборах. Футболист был кандидатом-мажоритарщиком от партии «Слуга народа».

Ранее украинский защитник заявил, что один из московских клубов предложил ему контракт с зарплатой в € 2 млн в год, но он ответил отказом.

34-летний Федецкий является воспитанником донецкого «Шахтёра». В своей карьере защитник, помимо «горняков», поиграл также за киевский «Арсенал», «Харьков», «Днепр» и немецкий «Дармштадт 98». В составе сборной Украины футболист сыграл 53 матча и забил 2 мяча.

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