Сутормин: по организации, по всем вопросам «Зенит» — топ

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин прокомментировал победу своей команды в матче 2-го тура чемпионата России с «Сочи».

«Задача на игру у нас всегда одна – побеждать. Конечно, были свои нюансы. Мы учитывали первый матч «Сочи». Хорошая команда. В первом тайме нам тоже было непросто. Хорошо, что забили. После этого появились зоны, и нам стало полегче. Думаю, игра хорошая получилась, всем понравилась. Впечатления положительные. Но улучшать свою игру надо. Было и у меня сегодня два хороших момента – нужно реализовывать такие. Будем работать на тренировках. Надеюсь поскорее начать забивать и приносить пользу команде. Время идёт, постепенно всё лучше и лучше понимаем друг друга с партнёрами. Надеюсь, в дальнейшем взаимопонимание будет только повышаться.



Дзюба на лавке? Ха-ха, это к Сергею Богдановичу вопрос, а моё дело – тренироваться и играть. Когда Семак изъявил желание видеть меня в команде, было приятно, но ни один тренер не даст гарантии, что придёшь и будешь играть в основе. Всё зависит от меня. Конкуренция – она никому не мешала. Моё дело – доказывать на поле, а тренерский штаб уже будет принимать решение.



По организации, по всем вопросам видно, что «Зенит» — топ, в российском чемпионате уж точно», — передаёт слова Сутормина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.