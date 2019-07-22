Семак объяснил, почему Дзюба не вышел в основе в матче с «Сочи»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, почему он принял решение оставить в запасе нападающего Артёма Дзюбу в матче 2-го тура чемпионата России с «Сочи» (2:0). Форвард вышел на замену на 65-й минуте и в концовке встречи отметился результативной передачей.

«У Дзюбы не всё в порядке со здоровьем. У него была температура. В четверг он занимался в зале по индивидуальной программе. На предыгровой поработал, вроде бы всё стало нормально, но после неё опять поднялась температура. Решали по ситуации, давать ему играть или нет, потому что Артём мало тренировался на этой неделе. Думаю, того времени, которое он получил, достаточно в его состоянии», — приводит слова Семака официальный сайт петербургского клуба.