«Тоттенхэм» отправил Льориса домой с турне по Азии

Вратарь «Тоттенхэм Хотспур» Уго Льорис был отправлен домой с предсезонного тура по Азии из-за ангины. Капитан «шпор» не принимал участие в контрольном матче с«Ювентусом» на Национальном стадионе Сингапура. Победу со счётом 3:2 одержала лондонская команда. Победу «шпорам» принёс нападающий Гарри Кейн, отличившийся ударом с центра поля в добавленное ко второй половине время.

Как сообщает The Sun, 32-летний футболист пожаловался на плохое самочувствие после прибытия на Дальний Восток и не тренировался в Азии. Французский игрок вернулся в Лондон, чтобы восстановиться после болезни. В стане «Тоттенхэма» отметили, что Льорис должен вернуться к тренировкам после через три дня после товарищеского матча с «Манчестер Юнайтед». Эта встреча состоится 25 июля.