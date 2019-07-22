Английский мальчик: Месси вёл себя как обычный папа

11-летний английский школьник Маккензи О’Нейл рассказал, что он провёл время в компании аргентинского нападающего «Барселоны» Лионеля Месси и его семьи.
«Месси был со своей семьёй на пляже. Я был один и играл с мячом рядом с ними. Папа Месси Хорхе бросил мне мяч и предложил поиграть с ними. Мы играли в футбол с Месси и его сыном Тьяго в течение 45 минут. Тьяго играет фантастически для своих лет. Игра с Месси была невероятной.
Жена Месси мне всё переводила, потому что она очень хорошо говорит по-английски. Потом мы провели много времени в воде.
Дал ли Месси мне какой-либо совет по поводу футбола? Нет, потому что он не говорит по-английски, но для меня было здорово просто видеть, насколько он был искусен.
Играть с Лео в воде было очень весело. Он вёл себя как обычный папа. Я также понял, что Месси очень понравилось видеть, как его сын играет с другими детьми», — приводит слова О’Нейла Give me Sport.
- 22 июля 2019
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