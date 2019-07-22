Английский мальчик: Месси вёл себя как обычный папа

11-летний английский школьник Маккензи О’Нейл рассказал, что он провёл время в компании аргентинского нападающего «Барселоны» Лионеля Месси и его семьи.

«Месси был со своей семьёй на пляже. Я был один и играл с мячом рядом с ними. Папа Месси Хорхе бросил мне мяч и предложил поиграть с ними. Мы играли в футбол с Месси и его сыном Тьяго в течение 45 минут. Тьяго играет фантастически для своих лет. Игра с Месси была невероятной.



Жена Месси мне всё переводила, потому что она очень хорошо говорит по-английски. Потом мы провели много времени в воде.

Дал ли Месси мне какой-либо совет по поводу футбола? Нет, потому что он не говорит по-английски, но для меня было здорово просто видеть, насколько он был искусен.



Играть с Лео в воде было очень весело. Он вёл себя как обычный папа. Я также понял, что Месси очень понравилось видеть, как его сын играет с другими детьми», — приводит слова О’Нейла Give me Sport.