В Испании выставили на продажу место в 3-й лиге страны

Королевская испанская футбольная федерация выставила на продажу место в 3-й лиге страны, сообщается на официальном сайте организации.



Любой желающий клуб может купить место в 3-й лиге за € 452 тыс. Данное предложение действительно до 25 июля текущего года. Если несколько клубов будут готовы выплатить данную сумму, основным критерием отбора станут спортивные результаты команд по итогам прошлого сезона.



Данная процедура проводится в связи с дисквалификацией клуба «Реус», который выступал во втором дивизионе. Каталонская команда была оштрафована в прошлом сезоне из-за задолженностей перед футболистами. Так как клуб не смог внести необходимую сумму до 17 июля, он опустился в 4-ю лигу.



Если ни один клуб не заплатит необходимую сумму до четверга, в течении 48 часов будет действовать второй период выкупа, а цена на место уменьшится вдвое. На последнем этапе место может быть предоставлено бесплатно, а клуб будет отбираться на основе спортивных критериев.