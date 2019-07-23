Фергюсон против Венгера и другие тренеры-соперники в новом «Футбольном Альбионе»

За свою историю английская Премьер-лига видела немало принципиальных тренерских противостояний: Фергюсон против Далглиша, затем Венгер против Моуринью. Особенный тоже отмечался давлением на своих главных конкурентов и даже успел дисбалансировать Конте в «Челси». АПЛ много лет остаётся лигой не только топ-игроков, но и топ-тренеров. Васант Балан, Гриша Телингатер и Кирилл Хаит вспомнят великие соперничества лучших «мистеров» в истории лиги.



«Футбольный Альбион» не просто рассказывает об АПЛ, но и показывает самые яркие моменты прошлых лет. В новом сезоне программа будет обозревать каждый тур английской Премьер-лиги. Уже сейчас на канале «PRO Английский футбол» мы вспомнили главные открытия и провалы, голы и итоги прошедшего сезона. Ввиду географических ограничений ролики доступны только на территории РФ.

«Чемпионат» и официальный вещатель английской Премьер-лиги в России Okko Спорт запустили футбольно-развлекательное шоу, посвящённое АПЛ. Производством и продюсированием контента занимаются авторы популярного футбольного канала в YouTube «МЯЧ Production».