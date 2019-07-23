Лэмпард — о победе над «Барселоной»: я крайне доволен, всё прошло потрясающе

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард прокомментировал победу своей команды в товарищеском матче с «Барселоной „(2:1).
«Я крайне доволен. На поле и за его пределами всё прошло потрясающе, особенно сегодня. Я вижу результаты нашей усердной работы, и это великолепно. Нам ещё многое предстоит сделать, но эта поездка оказалась весьма плодотворной.
У нас собрана сильная команда из отличных игроков. Они выполняют всё, о чём я прошу их, и даже больше, поэтому сейчас получат пару заслуженных дней отдыха.
Мы продолжаем набирать форму и готовиться к первому матчу в АПЛ с «Манчестер Юнайтед». Время идёт быстро, поэтому нам нельзя сбавлять темп. Нам предстоит серьёзная работа над элементами командной игры, которые я хочу видеть на поле», — приводит слова Лэмпарда официальный сайт клуба.
- 23 июля 2019
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