Лэмпард — о победе над «Барселоной»: я крайне доволен, всё прошло потрясающе

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард прокомментировал победу своей команды в товарищеском матче с «Барселоной „(2:1).

«Я крайне доволен. На поле и за его пределами всё прошло потрясающе, особенно сегодня. Я вижу результаты нашей усердной работы, и это великолепно. Нам ещё многое предстоит сделать, но эта поездка оказалась весьма плодотворной.



У нас собрана сильная команда из отличных игроков. Они выполняют всё, о чём я прошу их, и даже больше, поэтому сейчас получат пару заслуженных дней отдыха.



Мы продолжаем набирать форму и готовиться к первому матчу в АПЛ с «Манчестер Юнайтед». Время идёт быстро, поэтому нам нельзя сбавлять темп. Нам предстоит серьёзная работа над элементами командной игры, которые я хочу видеть на поле», — приводит слова Лэмпарда официальный сайт клуба.