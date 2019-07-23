«Барселона» пошутила над «Челси». В ответ синие напомнили о её провале в ЛЧ

Пресс-службы «Барселоны» и «Челси» обменялись шутками в «Твиттере».
В преддверии товарищеской встречи синие опубликовали видеролик, посвящённый ответному полуфинальному матчу Лиги чемпионов сезона-2011/12, в котором они совершили камбэк (2:2) и завоевали путёвку в финал, где в итоге одолели «Баварию» в серии пенальти.
Сине-гранатовые решили поддеть будущих соперников и разместили следующее сообщение: «Это воспоминания о тех временах, когда вы, ребята, играли в Лиге чемпионов?»
Синие ответили на шутку так: «Лучше не говорить о воспоминаниях о Лиге чемпионов после сезона, который вы пережили».
Напомним, в минувшем розыгрыше Лиги чемпионов «Барселона» добралась до полуфинала, где её соперником стал «Ливерпуль». В первом матче на этой стадии команда добилась победы со счётом 3:0, однако в ответной встрече потерпела сокрушительное поражение (4:0) и сенсационно вылетела из соревнования. Красные в итоге стали триумфаторами турнира, победив «Тоттенхэм Хотспур» в решающем матче (2:0).
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