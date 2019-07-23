Ханни: у «Спартака» одни из лучших болельщиков, за которых мне доводилось играть

Полузащитник Софьян Ханни обратился к болельщикам «Спартака» после перехода в катарский клуб «Аль-Гарафа».



«Всем фанатам „Спартака“. Я хотел бы поблагодарить вас за поддержку, которую чувствовал от начала и до конца. Вы всегда были со мной, помогали мне, говорили слова поддержки даже в трудные времена. Я очень это ценю. Вы — одни из лучших болельщиков, за которых мне доводилось играть. Я действительно хотел добиться большего ради вас, принести вам много трофеев, но, к сожалению, у меня не было достаточно времени, чтобы сделать это. Иногда таков футбол. Я желаю вам всего наилучшего и надеюсь, что команда в скором времени заставит вас гордиться.



Хотел бы поблагодарить руководство „Спартака“ за то, что приняли меня в такой большой клуб. Вы сделали меня частью „Спартака“, для меня было честью играть за эту команду. Также спасибо за помощь в моём последующем переходе. Вы были профессионалами во всём до конца. Я хотел бы поблагодарить всех сотрудников клуба за работу, которую они выполняют каждый день. Желаю всей семье „Спартака“ всего наилучшего. Спасибо!» — написал Ханни на странице в «Инстаграме».

«Аль-Гарафа» объявила о переходе Ханни из «Спартака»