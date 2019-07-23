Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Манолас: «Наполи» может побороться с «Ювентусом» за скудетто

Манолас: «Наполи» может побороться с «Ювентусом» за скудетто
Футбол / Италия 0

Новичок неаполитанского «Наполи» греческий защитник Костас Манолас выразил уверенность, что его команда может побороться за скудетто с «Ювентусом».

«В футболе всё возможно. Мы должны стараться изо всех сил и выиграть как можно больше игр. Я убеждён, что у нас сильная команда и она может это сделать.

Я хочу сделать всё возможное, чтобы помочь команде и выиграть несколько трофеев», — приводит слова Маноласа Sky Sport Italia.

Напомним, что «Ювентус» выиграл восемь предыдущих чемпионатов Италии. «Наполи» в двух последних сезонах занимал второе место в турнирной таблице.

28-летний Манолас перешёл в «Наполи» в летнее трансферное окно из «Ромы» за € 36 млн. В минувшем сезоне он принял участие в 27 матчах Серии А и забил 1 гол.

«Наполи» уступил «Атлетико» в борьбе за Хамеса и переключился на Лосано
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент