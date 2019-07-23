«Наполи» уступил «Атлетико» в борьбе за Хамеса и переключился на Лосано

Полузащитник мадридского «Реала» Хамес Родригес, вероятно, не перейдёт в «Наполи» в летнее трансферное окно.
Как сообщает Corriere dello Sport, итальянский клуб, долгое время интересовавшийся колумбийцем и находившийся в переговорах со «сливочными» о его переходе, уступил в борьбе за игрока «Атлетико».
В связи с неудачей «Наполи» уже переключился на альтернативную трансферную цель – нападающего Ирвина Лосано. В начале месяца в СМИ появлялась информация, что неаполитанцы уже согласовали условия с 23-летним мексиканцем.
Ранее сообщалось, что «Реал» дал согласие на переход Хамеса в «Атлетико». Ожидается, что стоимость трансфера без учёта бонусов составит € 40 млн. Последние два сезона Родригес провёл в «Баварии» на правах аренды. Мюнхенский клуб мог выкупить хавбека, но решил этого не делать.
- 23 июля 2019
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