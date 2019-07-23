Дзамбротта: с Неймаром «Ювентус» вошёл бы в топ-5 крупнейших клубов в мире

Бывший игрок «Ювентуса» Джанлука Дзамбротта поделился мнением о возможном переходе в туринский клуб бразильского нападающего «ПСЖ» Неймара.

«Болельщики «Ювентуса» и итальянские фанаты в целом мечтают увидеть Неймара в Серии А. Это был бы ещё один отличный маркетинговый ход для итальянского футбола, после трансфера Криштиану Роналду. С Неймаром «Ювентус» вошёл бы в пятёрку крупнейших клубов в мире.



Совершить трансфер будет нелегко, но, как я вижу, возвращение Неймара в «Барселону» довольно затруднительно. Хотя в недавней истории футбола было много знаменитых возвращений, последним из которых стал переход Буффона в «Ювентус». Так же Кака и Шевченко возвращались в «Милан».



Если «Ювентус» хочет быть конкурентоспособным в Европе и наконец выиграть Лигу чемпионов после стольких лет, то клуб должен тратить большие деньги и продолжать приобретать лучших игроков. Как они сделали с Криштиану Роналду прошлым летом.



Они уже вложили много денег в перспективных молодых игроков, таких как Де Лигт», — приводит слова Дзамбротты Goal.