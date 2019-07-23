«Ювентус» попытается приобрести Неймара у «ПСЖ»

Руководство туринского «Ювентус» готовит рыночное предложение «Пари Сен-Жермену» по трансферному переходу нападающего французской команды Неймара, сообщает Mundo Deportivo.
По сведениям источника, итальянский клуб готов обменять игрока сборной Бразилии на полузащитника Блеза Матюиди и форварда Пауло Дибалу, а также доплатить значительную сумму. Вместе с тем сообщается, что «ПСЖ» не заинтересован в других игроках, считая состав укомплектованным, а рассматривает исключительно финансовые предложения за 27-летнего футболиста.
Ранее в СМИ появилась информация, что мадридский «Реал» предложил за Неймара € 90 млн и валлийского нападающего команды Гарета Бэйла.
Неймар перешёл в «ПСЖ» летом 2017 года за € 222 млн, став самым дорогим футболистом в истории.
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