Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Ювентус» попытается приобрести Неймара у «ПСЖ»

«Ювентус» попытается приобрести Неймара у «ПСЖ»
Футбол / Италия 0

Руководство туринского «Ювентус» готовит рыночное предложение «Пари Сен-Жермену» по трансферному переходу нападающего французской команды Неймара, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям источника, итальянский клуб готов обменять игрока сборной Бразилии на полузащитника Блеза Матюиди и форварда Пауло Дибалу, а также доплатить значительную сумму. Вместе с тем сообщается, что «ПСЖ» не заинтересован в других игроках, считая состав укомплектованным, а рассматривает исключительно финансовые предложения за 27-летнего футболиста.

Ранее в СМИ появилась информация, что мадридский «Реал» предложил за Неймара € 90 млн и валлийского нападающего команды Гарета Бэйла.

Неймар перешёл в «ПСЖ» летом 2017 года за € 222 млн, став самым дорогим футболистом в истории.

«Реал» предложил за Неймара € 90 млн и Бэйла
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент