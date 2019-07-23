«Рома» может купить форварда сборной Украины Мораеса

Римская «Рома» проявляет интерес к нападающему донецкого «Шахтёра» Жуниору Мораесу, утверждает Calciomercato.

По данным источника, форвард украинского клуба является одним из кандидатов на замену нападающему «Ромы» Эдину Джеко, которым активно интересуется «Интер». Игровые качества Мораеса хорошо знакомы новому главному тренеру «волков» Паулу Фонсеке, который ранее тренировал «Шахтёр».

Приоритетом для римлян является форвард «Ювентуса» Гонсало Игуаин, но он не хочет менять клуб. Есть интерес к нападающему «Реала» Мариано Диасу, но он также не горит желанием менять обстановку.

32-летний Мораес выступает за «Шахтёр» с 2018 года. В минувшем сезоне он провёл 27 матчей в чемпионате Украины, забил 19 голов и отдал семь результативных передач. В марте 2019 года форвард получил украинское гражданство и провёл два матча за сборную Украины.