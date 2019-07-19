Верету перейдёт из «Ромы» в «Фиорентину» за € 17 млн

«Рома» согласовала с «Фиорентиной» переход хавбека Жордана Верету за € 17 млн, сообщает Sky Sports.

Также клуб из Флоренции может дополнительно получить за 26-летнего француза € 2 млн в качестве различных бонусов.



Верету играл за «Фиорентину» с 2017 года, перейдя из английской «Астон Вилла» за € 7 млн. В минувшем сезоне он принял участие в составе «фиалок» в 37 матчах во всех турнирах на клубном уровне, забил 5 мячей и сделал 4 голевые передачи. Всего за флорентийскую команду французский полузащитник сыграл 75 матчей и забил 15 голов. До «Фиорентины» он выступал за «Нант» и «Сент-Этьен». Кроме того, Верету играл за юношеские и молодёжные команды Франции всех возрастов. В частности, он представял юношескую сборную страны на чемпионате Европы 2012 года среди юношей до 19 лет, проходившем в Эстонии, где отыграл 4 матча и забил 1 гол.