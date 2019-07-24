Тебас: разбирательство между «Барселоной» и «Атлетико» займёт много времени

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас высказался о разбирательстве между мадридским «Атлетико» и «Барселоной».



Напомним, ранее в этом месяце сине-гранатовые купили у «матрасников» нападающего Антуана Гризманна за € 120 млн, выплатив полную сумму отступных. Однако «Атлетико» намерен получить от каталонцев ещё € 80 млн за трансфер француза. Руководство мадридского клуба утверждает, что владеет документами, доказывающими наличие соглашения между «Барселоной» и Гризманном, подписанного ещё 9 марта.



«Я не могу высказывать своё мнение, но точно знаю, что «Атлетико» направил жалобу в Ла Лигу, в которой выразил сомнение, что «Барселона» должна получить разрешение на осуществление трансфера Гризманна. У нас есть специальные органы, которые занимаются подобными случаями.



Не знаю, действительно ли «Барселона» нарушила правило о запрете на переговоры с футболистами, у которых есть действующий контракт. Но клуб, который уверен в подобном нарушении, должен вести себя как «Атлетико» и защищать свои права. Конфликт не разрешится в ближайшие несколько дней, это займёт много времени», — цитирует Тебаса AS со ссылкой на Onda Cero.

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