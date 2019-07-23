Гризманн: дебют в «Барселоне» получился смазанным из-за поражения

Новичок «Барселоны» нападающий Антуан Гризманн поделился впечатлениями от дебюта в составе каталонской команды в товарищеском матче с «Челси» (1:2).



«Буду стремиться играть больше, у меня есть желание учиться. Я хорошо себя чувствую, могу играть на любой позиции впереди. Хочу помогать товарищам по команде. Думаю, мы сможем постепенно улучшить игру и прийти к положительным результатам. Что касается дебюта, он получился смазанным из-за поражения, но лучшие матчи ещё впереди. Было не очень приятно проигрывать, однако нас это не остановит», — приводит слова Гризманна Marca.



«Барселона» купила Гризманна за € 120 млн, выплатив полную сумму отступных, однако «Атлетико» намерен получить от каталонцев ещё € 80 млн за трансфер француза. Руководство мадридского клуба утверждает, что владеет документами, доказывающими наличие соглашения между «Барселоной» и Гризманном, подписанного ещё 9 марта.

«Челси» победил «Барселону» в товарищеском матче