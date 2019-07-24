Источник: Кабелла перешёл в «Краснодар»

Полузащитник «Сент-Этьена» Реми Кабелла, вероятно, продолжит карьеру в составе «Краснодара».



Как утверждает журналист Yahoo Sport Ману Лонжон в своём «твиттере», 29-летний футболист завершил свой переход в российский клуб. В ближайшее время «быки» должны представить француза официально.



Ранее сообщалось, что «Краснодар» готов заплатить за Кабелла более € 10 млн. Самому игроку клуб предложил трёхлетний контракт, по условиям которого он будет получать € 3 млн в год. Эта зарплата в два раза превышает его нынешний оклад.



Кабелла перешёл в «Сент-Этьен» летом 2018 года из «Марселя». Сумма трансфера составила € 5 млн. В минувшем сезоне хавбек принял участие в 34 матчах французской Лиги 1, в которых стал автором 8 голов и 4 результативных передач, а также получил 5 жёлтых и 1 красную карточку.

«Краснодар» готов заплатить более € 10 млн за хавбека «Сент-Этьенна» Кабелла