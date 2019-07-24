Роналду: «Интер» — один из самых сильных соперников «Ювентуса»

Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду поделился впечатлениями от матча Международного кубка чемпионов с миланским «Интером» (1:1, 4:3 — по пенальти).



«Всегда приятно играть с „Интером“, потому что это один из самых сильных наших соперников. Это отличная команда, которую возглавляет прекрасный тренер. Рад, что мы можем встречаться с такими соперниками в рамках подготовки к предстоящему сезону. Думаю, „Ювентус“ заслужил победу в этой игре», — приводит слова Роналду Sporti