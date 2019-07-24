Роналду: «Интер» — один из самых сильных соперников «Ювентуса»
Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду поделился впечатлениями от матча Международного кубка чемпионов с миланским «Интером» (1:1, 4:3 — по пенальти).
«Всегда приятно играть с „Интером“, потому что это один из самых сильных наших соперников. Это отличная команда, которую возглавляет прекрасный тренер. Рад, что мы можем встречаться с такими соперниками в рамках подготовки к предстоящему сезону. Думаю, „Ювентус“ заслужил победу в этой игре», — приводит слова Роналду Sportitalia.
В следующем матче в рамках Международного кубка чемпионов «Ювентус» встретится с мадридским «Атлетико». Игра состоится 10 августа на стадионе «Френдс Арена» в Стокгольме. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.
Сарри: с «Интером» Роналду сыграл на своём привычном уровне
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