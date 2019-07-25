ПСВ ждёт решения Перейро по возможному переходу в «Спартак»

В ПСВ ожидают, что ситуация с будущим полузащитника Гастона Перейро определится в ближайшее время, сообщает Voetbal International.
По информации источника, в стане вице-чемпиона Нидерландов ожидают, что 24-летний хавбек примет решение по своему возможному переходу в московский «Спартак» в ближайшие несколько дней.
Ранее ПСВ уже принял предложение красно-белых по футболисту. Московский клуб готов заплатить за игрока сумму, приближающуюся к € 15 млн, в которые полузащитника оценили в Эйндховене.
24-летний Перейро является воспитанником «Насьоналя» из Монтевидео. В ПСВ уругваец перешёл летом 2015 года. Сумма трансфера составила € 7 млн. В минувшем сезоне футболист принял участие в 27 матчах голландского национального чемпионата (23 — в основном составе), в которых стал автором 10 забитых мячей (3 — с пенальти). Контракт игрока с ПСВ действует до лета 2020 года.
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