Агент Перейро требует за переход игрока в «Спартак» € 3 млн

Как стало известно «Чемпионату», Пако Касаль, агент полузащитника ПСВ Гастона Перейро, требует от «Спартака» за переход своего клиента бонус в размере € 3 млн. При этом красно-белые не готовы платить представителю футболиста более € 1,5 млн.

24-летний Перейро является воспитанником «Насьоналя» из Монтевидео. В ПСВ уругваец перешёл летом 2015 года. Сумма трансфера составила € 7 млн. В минувшем сезоне футболист принял участие в 27 матчах голландского национального чемпионата (23 — в основном составе), в которых стал автором 10 забитых мячей (3 — с пенальти). Контракт игрока с ПСВ действует до лета 2020 года.

Ранее сообщалось, что «Спартак» достиг договорённости по трансферу Перейро. Однако позже появилась информация, что сделка может сорваться из-за высоких финансовых требований агента футболиста.