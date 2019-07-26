Мещеряков: надеюсь, что у «Локомотива» будет достаточно эмоций на дерби с ЦСКА

Председатель совета директоров московского «Локомотива» Анатолий Мещеряков поделился ожиданиями от матча 3-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА.

«Тьфу-тьфу-тьфу, держу пальцы скрещенными и надеюсь, что у нас будет достаточно эмоций на дерби с ЦСКА. Потому что мастерство точно есть. Главное, чтобы была эмоциональная заряженность. Уверен, что к такому матчу тренерский штаб сумеет правильно подвести команду», — приводят слова Мещерякова «Известия».

Матч ЦСКА — «Локомотив» состоится 28 июля в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Начало встречи — в 19:00 мск. Игру обслужит бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородым из Санкт-Петербурга.

«Локомотив», набрав 4 очка в 2 матчах, занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. ЦСКА (3) на 11-м месте.