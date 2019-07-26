Рыбусь: «Локомотив» поедет на стадион ЦСКА только за тремя очками
Защитник московского «Локомотива» Мацей Рыбусь поделился ожиданиями от матча 3-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА.
«Настраиваемся на очень тяжёлый матч с ЦСКА, но поедем на их стадион только за тремя очками. Сложно сказать что-то конкретное про «армейцев». Знаю, что они проиграли в первом туре, а во втором победили «Оренбург». Все видят, что ни у кого в этом сезоне нет лёгких игр», — приводят слова защитника «Известия».
Матч ЦСКА — «Локомотив» состоится 28 июля в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Начало встречи — в 19:00 мск. Игру обслужит бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородым из Санкт-Петербурга.
«Локомотив», набрав 4 очка в 2 матчах, занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. ЦСКА (3) на 11-м месте.
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