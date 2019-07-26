«Динамо» — «Урал»: составы команд на матч 3-го тура РПЛ

Тренерские штабы московского «Динамо» и «Урала» из Екатеринбурга определились с составами на матч 3-го тура Российской Премьер-Лиги.
«Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Рыков, Шунич, Юсупов, Жоаозиньо, Каборе, Рауш, Шиманьски, Панченко, Шейдаев.
Запасные: Лещук, Плиев, Морозов, Евгеньев, Ордец, Грулёв, Липовой, Москвичёв, Черных, Теттех, Нунес Кардозу.
«Урал»: Годзюр, Меркулов, Кулаков, Ароян, Емельянов, Бикфалви, Бумаль Майега, Егорычев, Эль Кабир, Августиняк, Ильин.
Запасные: Баклов, Чистяков, Поляков, Фидлер, Димитров, Бавин, Шаболин, Кухарчик, Погребняк, Панюков, Юсупов.
Матч «Динамо» — «Урал» состоится сегодня, 26 июля, в Москве на «ВТБ Арене», начало — в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию и текстовую онлайн-трансляцию встречи.
- 26 июля 2019
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