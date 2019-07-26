ТарасOFF. Бывший футболист «Локо» стал невыездным из-за долгов по алиментам

Зимой 2018 года Дмитрий Тарасов, являвшийся на тот момент полузащитником московского «Локомотива», женился в третий раз. Избранницей спортсмена стала модель Анастасия Костенко. В июле того же года у пары родилась дочь Милана. Ребёнок стал вторым для футболиста – в 2009 году первая супруга, Оксана, подарила ему дочь Ангелину. Тот брак Тарасова распался пару лет спустя, когда полузащитник начал отношения с певицей и телеведущей Ольгой Бузовой, ставшей позже его второй женой.



Так вот за следующие восемь лет спортсмен задолжал первой жене около 8 млн рублей по алиментам. В 2012 году суд обязал Тарасова выплачивать бывшей жене 198 тыс. рублей ежемесячно. С учётом индексации эта сумма выросла и теперь составляет 480 тыс. рублей. Футболист несколько раз пытался уменьшить алименты, однако всякий раз получал отказ.

Что теперь?

26 июля Федеральная служба судебных приставов (ФССП) наложила запрет на выезд Тарасова за пределы страны из-за той самой внушительной суммы долга по алиментам. Адвокат бывшей супруги футболиста Сергей Жорин сообщил, что также арестованы счета игрока и его новый автомобиль. При этом сумма долга была увеличена, так как к основной его части прибавилась неустойка. Теперь Тарасову необходимо погасить задолженность в размере 16,5 млн рублей. Также приставы должны будут наложить запрет на управление автомобилем.



Ранее официальный представитель футболиста уверял суд, что его подзащитный способен выплатить весь долг в течение нескольких дней. Однако вторая сторона этого так и не дождалась. Ситуацию для Тарасова ещё больше усугубляет факт отсутствия действующего контракта с каким-либо клубом – предыдущее соглашение с «Локомотивом» истекло в июне, после чего полузащитник находится в статусе свободного агента.

Расставание с «Локомотивом»

«Развод» с московским клубом тоже не прошёл для футболиста мирно. Перед окончанием контракта полузащитник получил травму и играл, по его словам, на уколах, чтобы хоть как-то проявить себя и заключить новое соглашение. Чуда не произошло. Тарасов покинул команду, перенёс операцию и надеялся на помощь клуба, в котором отыграл девять лет.



«После операции я пришёл к руководству, чтобы попросить какой-то минимальной помощи. Хотел тренироваться хотя бы с дублем для реабилитации после операции. Это нормальная практика для набирания формы, чтобы не быть безработным и искать варианты с другими командами, но мне ответили категорическим отказом. Потом у меня спросили, кто будет оплачивать операцию. Я сидел и думал, что провалюсь со стула. У меня был шок, ведь операцию провели в период действия контракта, причём в той клинике, с которой сотрудничает клуб. На мой взгляд, они и должны были оплатить операцию, которая стоила 10 тыс. евро», — сказал Тарасов.



Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе, в свою очередь, заявил, что футболист сделал операцию без согласования с медицинским штабом команды. При этом глава клуба отметил, что стороны могут дойти до суда.