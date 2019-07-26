Два клуба АПЛ хотят купить вингера «Ливерпуля» Уилсона

«Астон Вилла» и «Ньюкасл Юнайтед» намерены приобрести правого вингера «Ливерпуля» Гарри Уилсона. Действующие победители Лиги чемпионов хотят выручить с продажи 22-летнего валлийца около £ 15 млн (€ 16,7 млн), сообщает WalesOnline.
«Ливерпуль» готов также отдать игрока в аренду с опцией последующего выкупа. Однако в таком случае мерсисайдцы хотят получить с трансфера не менее £ 20 млн (€ 22,3 млн).
Уилсон — воспитанник «Ливерпуля». К основной команде красных вингер присоединился в 2015 году, но с тех пор не провёл за неё ни одного матча.
В минувшем сезоне Гарри на правах аренды выступал в «Дерби Каунти», который возглавлял нынешний главный тренер лондонского «Челси» Фрэнк Лэмпард. Игрок отметился 18 мячами и 6 результативными передачами в 49 матчах во всех турнирах на клубном уровне.
В активе Уилсона 2 гола в 11 встречах за национальную команду Уэльса.
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