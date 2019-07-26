Хохлов — болельщикам «Динамо»: поливайте тренера, а команду поддерживайте

Главный тренер московского «Динамо» Дмитрий Хохлов дал комментарий после победы со счётом 2:0 в домашнем матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом» из Екатеринбурга.

«Первая победа здесь с 2008 года — у нас позитивное настроение, радость. Ждали этой победы, хорошо, что добились её. Дай бог, чтобы так и дальше было. Поздравляю болельщиков «Динамо». Сравнить ту победу и эту не получится — это было давно, другой стадион уже. Но ощущения радостные и от той, и от этой победы.

Что касается перестановок в стартовом составе, то у нас есть тренировки, есть текущее состояние игроков — мы выбираем тех, кто выходит на поле. В последней игре нас не всё устроило, поэтому были перестановки.

Да, мы провели два одинаковых тайма, но психолога в команде нет, это тут ни при чём. Просто всё правильно делали на футбольном поле. Всё с чего-то начинается. В Туле второй тайм начали неправильно, а «Арсенал» перестроился. Сегодня вот от плана не уходили на протяжении всей игры. Что касается замен в конце, то «Урал» стал играть активнее, Костя доиграть не мог — ноги подзабились, вот и заменили.

Баннера не видел, но хочется, чтобы болельщики всегда нас поддерживали, а не только когда команда выигрывает. Поражения бывают у всех. Культура боления должна к этому прийти. Пусть поливают тренеров, но поддерживают команду.

На то, что Самба Соу не попал даже в заявку, есть причины. Но это мы оставим внутри клуба», — передаёт слова Хохлова корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.