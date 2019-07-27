«Арсенал» ближе всех к трансферу Пепе

Агенты форварда «Лилля» Николя Пепе хотели бы, чтобы их клиент стал игроком лондонского «Арсенал», сообщает сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио.



По сведениям источника, «канониры» смогут удовлетворить требования агентов по комиссии за сделку в полном объёме.



Ранее сообщалось, что помимо «Арсенала» с «Лиллем» согласовали трансфер Пепе ещё три клуба, каждый из которых готов заплатить за футболиста запрашиваемые «Лиллем» € 80 млн.

В минувшем сезоне 24-летний ивуариец забил 23 гола и отдал 12 результативных передач в 41 матче во всех турнирах. В списке бомбардиров Лиги 1 он занял второе место, уступив только Килиану Мбаппе (33 гола). Контракт форварда рассчитан до 30 июня 2022 года.