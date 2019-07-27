Дубль Игнатьева и удаление Набиуллина — в видеообзоре игры «Краснодар» — «Сочи»

В матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги «Краснодар» принимал «Сочи». Встреча состоялась на стадионе ФК «Краснодар» и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.
На 14-й минуте счёт открыл нападающий «Краснодара» Иван Игнатьев. В конце первого тайма, на 42-й минуте, Игнатьев оформил дубль и увеличил преимущество «быков» в счёте. На 77-й минуте главный арбитр встречи Сергей Лапочкин показал вторую жёлтую карточку защитнику «Сочи» Эльмиру Набиуллину, который был вынужден покинуть поле. Через 3 минуты форвард «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов довёл счёт до разгромного.
«Краснодар» набрал 6 очков и поднялся на 1-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Сочи» (0) — на последнем, 16-м месте.
Видео доступно на канале «Матч Премьер» в Rutube.
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