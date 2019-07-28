Радимов — после поражения «Спартака»: Глушаков виноват во всём, оле-ола

Бывший игрок «Зенита» Владислав Радимов, ныне возглавляющий вторую команду сине-бело-голубых, оставил сообщение на своей странице в «Твиттере» после проигрыша московского «Спартака» в выездном матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги с «Тамбовом» (0:2).
«Боже, «Спартак» храни, дай ему силы. Денис Глушаков виноват во всём. Оле-ола», — написал Радимов.
Напомним, бывший капитан красно-белых Денис Глушаков покинул клуб этим летом. Сейчас 32-летний футболист выступает за грозненский «Ахмат».
«Спартак», набрав 4 очка, занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России. В следующем туре команда Олега Кононова на своём поле сыграет с московским «Динамо». Дерби состоится 3 августа, начало — в 19:00 мск.
Напомним, «Зенит-2» Радимова занял предпоследнее, 19-е место в турнирной таблице ФНЛ по итогам минувшего сезона и вылетел в ПФЛ.
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