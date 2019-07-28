Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Оренбург» — «Зенит». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
14:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Радимов — после поражения «Спартака»: Глушаков виноват во всём, оле-ола

Радимов — после поражения «Спартака»: Глушаков виноват во всём, оле-ола
Футбол / РПЛ 0

Бывший игрок «Зенита» Владислав Радимов, ныне возглавляющий вторую команду сине-бело-голубых, оставил сообщение на своей странице в «Твиттере» после проигрыша московского «Спартака» в выездном матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги с «Тамбовом» (0:2).

«Боже, «Спартак» храни, дай ему силы. Денис Глушаков виноват во всём. Оле-ола», — написал Радимов.

Напомним, бывший капитан красно-белых Денис Глушаков покинул клуб этим летом. Сейчас 32-летний футболист выступает за грозненский «Ахмат».

«Спартак», набрав 4 очка, занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России. В следующем туре команда Олега Кононова на своём поле сыграет с московским «Динамо». Дерби состоится 3 августа, начало — в 19:00 мск.

Напомним, «Зенит-2» Радимова занял предпоследнее, 19-е место в турнирной таблице ФНЛ по итогам минувшего сезона и вылетел в ПФЛ.

Кононов не уйдёт сам. Что ждёт «Спартак» в будущем?
Есть мнение, что Федуну с Цорном нужно потерпеть и оставить «топ-тренера».
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент