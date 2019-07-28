Гвардиола: игроки «Манчестер Сити» всё ещё голодны до побед

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола сказал, что его футболисты не намерены останавливаться на достигнутом, несмотря на два кряду чемпионских титула английской Премьер-лиги.

«Голодны ли мои игроки до побед? Да, конечно. Знаю их лучше, поэтому у меня нет никаких сомнений в том, что они могут сделать.

Мы допускали ошибки в матчах, но это хорошо в этот отрезок года. Собираемся их решить, и я не сомневаюсь, что команда снова будет готова.

Игра с «Иокогамой» была тяжёлой. Она стала невероятным испытанием для подготовки не только к матчу с «Ливерпулем» за Суперкубок Англии, но и к началу сезона.

В целом, летнее турне команды получилось хорошим», — приводит слова 48-летнего испанского специалиста The Sun.