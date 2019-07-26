Гвардиола: Фоден — самый талантливый игрок из всех, кого я когда-либо видел

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением о потенциале 19-летнего полузащитника Филипа Фодена.

«Много раз говорил на пресс-конференциях, но не ему в лицо, что он является самым талантливым игроком, которого я когда-либо видел в качестве футболиста или тренера. У него есть всё, чтобы стать одним из лучших игроков не только в Англии. Единственная проблема Фодена в том, что иногда тренер не ставит его в стартовый состав.



Надеюсь, в будущем он сможет прогрессировать. Он заслуживает играть все 90 минут, но Филип понимает, за какую команду играет. С такой конкуренцией в составе регулярно выходить на поле непросто.

Фоден невероятно много работает на каждой тренировке. Он знает, что я ценю его. Я здесь, чтобы максимально помочь ему стать тем, кем он заслуживает быть", — приводит слова Гвардиолы Goal.