Гвардиола: Фоден — самый талантливый игрок из всех, кого я когда-либо видел

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением о потенциале 19-летнего полузащитника Филипа Фодена.
«Много раз говорил на пресс-конференциях, но не ему в лицо, что он является самым талантливым игроком, которого я когда-либо видел в качестве футболиста или тренера. У него есть всё, чтобы стать одним из лучших игроков не только в Англии. Единственная проблема Фодена в том, что иногда тренер не ставит его в стартовый состав.
Надеюсь, в будущем он сможет прогрессировать. Он заслуживает играть все 90 минут, но Филип понимает, за какую команду играет. С такой конкуренцией в составе регулярно выходить на поле непросто.
Фоден невероятно много работает на каждой тренировке. Он знает, что я ценю его. Я здесь, чтобы максимально помочь ему стать тем, кем он заслуживает быть", — приводит слова Гвардиолы Goal.
- 26 июля 2019
-
20:17
-
20:09
-
19:51
-
19:31
-
19:30
-
19:17
-
19:09
-
18:53
-
18:50
-
18:33
-
18:30
-
18:16
-
18:09
-
17:56
-
17:46
-
17:38
-
17:30
-
17:26
-
17:16
-
17:11
-
17:04
-
17:00
-
16:52
-
16:51
-
16:35
-
16:25
-
16:14
-
16:09
-
16:04
-
15:57
-
15:46
-
15:25
-
15:20
-
15:11
-
14:59